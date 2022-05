Aćimovićevi varovanci za konec še z Andoro in Anglijo

Ljubljana, 24. maja - Slovenska mlada nogometna reprezentanca bo v začetku junija odigrala še zadnji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo do 21 let, ki bo v Romuniji in Gruziji prihodnje leto. Selektor Milenko Aćimović je predstavil seznam reprezentantov, ki bodo kandidirali za nastop proti Andori in Angliji, je v ponedeljek sporočila Nogometna zveza Slovenije.