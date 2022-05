Eliasch po potrditev predsedniškega položaja, znana tudi prizorišča SP

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 24. maja - Milano v sredo in četrtek gosti kongres Mednarodne smučarske zveze (Fis). Lani izvoljeni predsednik Johan Eliasch je edini predsedniški kandidat, znani pa bodo tudi vsi gostitelji svetovnih prvenstev za leti 2026 in 2027. Bolj vprašljive so načrtovane reforme, kjer med članicami ni enotnih stališč.