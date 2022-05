Tampa že v finalu vzhoda, Colorado blizu zahodnemu

Tampa, 24. maja - Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning, branilci naslova, so prvi finalisti vzhodne konference severnoameriške lige NHL. Ponoči so na domačem ledu premagali Florida Panthers in s 4:0 v zmagah napredovali v finale. Tam bodo igrali z boljšim iz dvoboja med New York Rangers in Carolina Hurricanes, po treh tekmah pa bolje kaže Carolini, ki vodi z 2:1.