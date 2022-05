Newyorška policija še vedno išče strelca s podzemne železnice

New York, 24. maja - Newyorška policija je v ponedeljek še vedno lovila neznanega moškega, ki je v nedeljo zjutraj na podzemni železnici brez razloga streljal s pištolo in ubil 48-letnega potnika. Policija je objavila posnetek neznanca, ki ga je med begom ujela varnostna kamera, vendar je bil povsem zakrit s kapuco in zaščitno masko.