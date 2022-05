Tampere, 23. maja - Italija in Velika Britanija zapuščata elitno divizijo svetovnega hokeja. Italijane so popoldan na odločilni tekmi s 5:2 premagali Kazahstanci, Britance pa zvečer s 5:3 Avstrijci. Danci so s 3:2 presenetili Kanadčane, Čehi pa so bili z nogometnim izidom 1:0 boljši od Američanov.