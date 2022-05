Reynders: Pri madžarskem spoštovanju vladavine prava brez pozitivnih premikov

Bruselj, 23. maja - Ministri EU za evropske zadeve so v Bruslju opravili četrto zaslišanje Madžarske v okviru 7. člena pogodbe EU, pri čemer je po besedah češkega ministra Mikulaša Beka prvič prišlo do prave izmenjave mnenj. Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je sicer poudaril, da ne more poročati o pozitivnih premikih glede vladavine prava na Madžarskem.