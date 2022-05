Jaklitscheva podelila priznanje urada za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ljubljana, 23. maja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes v Vili Podrožnik v Ljubljani na slavnostnem dogodku argentinski Slovenki Alenki Prijatelj podelila zahvalo urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za dolgoletna prizadevanja pri razvoju slovenskega šolstva in ohranjanju slovenske kulture med rojaki v Argentini.

Ministrica je vročila tudi spominske medalje ob 30. obletnici samostojne Slovenije desetim zaslužnim zamejcem in izseljencem, ki so se v zadnjih 30 letih vrnili v domovino, so danes sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V svojem nagovoru je spomnila na velik pomen Slovencev v zamejstvu in po svetu za uspeh osamosvojitve, mednarodnega priznanja in uveljavitve Republike Slovenije.

"Iskrena hvala vam, ki ste bili aktivni znotraj slovenskih skupnosti, iz katerih prihajate. Nešteto prostovoljnih ur, skrbi in žrtev ste darovali za ohranitev in krepitev slovenske besede, pesmi, slovenske kulture in slovenske misli med našimi rojaki," je dejala Jaklitscheva.