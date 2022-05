Še eno avstrijsko odlikovanje za zgodovinarja Petra Vodopivca

Ljubljana, 23. maja - Zgodovinar Peter Vodopivec je prejel veliki častni znak za zasluge Republike Avstrije. Kot piše v utemeljitvi, je eden najpomembnejših zgodovinarjev v mednarodnem okolju že vrsto let tesno povezan z Avstrijo. To je zanj drugo avstrijsko odlikovanje. Leta 2010 je namreč prejel avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. reda.