Tekmovanje svetovne serije enduro pomembno tudi z vidika turistične promocije Koroške

Pliberk, 23. maja - Organizatorji, predstavniki lokalnih in deželnih oblasti s Koroške na obeh straneh meje ter predstavniki turističnih in športnih organizacij so danes ob smučišču Peca v Avstriji predstavili prihajajoče tekmovanje svetovne serije enduro v gorskem kolesarjenju. Pričakujejo, da bodo udeleženci v tednu dni v regiji ustvarili od 7000 do 9000 nočitev.