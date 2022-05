ECDC: Opičje koze bi lahko tudi v Evropi postale endemične

Ženeva/Stockholm, 23. maja - Če pride do prenosa virusa opičjih koz na živali, lahko ta bolezen postane endemična tudi v Evropi, so danes sporočili iz Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC). Iz Svetovne zdravstvene organizacije pa sporočajo, da se prenose okužb v državah, kjer ta bolezen ni endemična, lahko ustavi.