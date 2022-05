Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za delnice NLB in Krke

Ljubljana, 23. maja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,11 odstotka in se ustalil pri 1147,22 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,37 milijona evrov poslov, od tega tako z delnicami NLB kot Krke za več kot 300.000 evrov. Prve so se sicer pocenile za 1,22 odstotka, druge pa za 0,44 odstotka.