Dortmund, 23. maja - Edin Terzić je novi trener Borussie iz Dortmunda, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prihod 39-letnega Terzića so mediji najavljali že konec tedna, danes pa so informacijo potrdili tudi v klubu, s katerim je pogodbo sklenil do 30. junija 2025.