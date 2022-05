Današnji dan že deseto leto zaznamovan s pesmijo Dan ljubezni

Ljubljana, 23. maja - Zvečer bo že deseto leto zapored po vsej Sloveniji zazvenela pesem Dan ljubezni. Kot je za STA povedala pobudnica projekta Mateja Lavrič, je ta v desetih letih presegel pričakovanja organizatorjev in zmožnost beleženja števila vseh sodelujočih. Če so prva leta šteli prijave in prizorišča, je danes teh preveč, da bi jim lahko sledili.