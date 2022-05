Sodišče v Kijevu ruskega vojaka za umor civilista obsodilo na dosmrtno ječo

Kijev, 23. maja - Sodišče v Kijevu je ruskega vojaka Vadima Šišimarina, ki so mu sodili za umor neoboroženega civilista, danes spoznalo za krivega vojnih zločinov in ga obsodilo na dosmrtni zapor, poročajo tuje tiskovne agencije. To je bilo prvo sojenje za vojne zločine v Ukrajini po ruski invaziji in ima za Ukrajince velik simbolni pomen.