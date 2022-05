Začeli aktivnosti za preimenovanje Lucije

Piran, 23. maja - Piranski občinski svetniki so na današnji seji naložili županu Đeniu Zadkoviću, da z občinsko upravo začne z dejavnostmi v zvezi s pričetkom postopka za preimenovanje naselja Lucija v Sveta Lucija. S tem so sledili pobudam več predlagateljev za vrnitev zgodovinskega imena kraja, ki so ga uporabljali vse do 50. let prejšnjega stoletja.