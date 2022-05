V Mehiki protesti proti militarizaciji in umorom žensk

Ciudad Juarez, 23. maja - Aktivisti so v nedeljo v središču mehiškega mesta Ciudad Juarez protestirali proti militarizaciji in naraščajočemu valu umorov žensk v mestu. Protestniki so se zbrali po tem, ko so občinske oblasti v različnih delih mesta odstranile rožnate in črne križe, ki opozarjajo na nasilje nad ženskami, poroča španska tiskovna agencija EFE.