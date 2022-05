Ljubljana, 23. maja - Ljubljanska borza je trgovalni teden začela z rastjo. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,22 odstotka, pri čemer so največ, skoraj 2,1 odstotka, pridobile delnice Luke Koper. Največ prometa je bilo ustvarjenega z delnicami Krke, in sicer 176.000 evrov.