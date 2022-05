V zadnjem času veliko kolesarskih nesreč, policisti pozivajo k previdnosti

Ljubljana, 23. maja - Policisti ljubljanske policijske uprave so v nedeljo obravnavali štiri prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. V naselju Kamnik pod Krimom je kolesarka zaradi neprilagojene hitrosti padla in se huje poškodovala. Tudi prejšnji vikend so bili v nesrečah samoudeleženi štirje kolesarji. Zato pozivajo k previdnosti.