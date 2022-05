Južnoafriško republiko prizadele poplave

Durban, 23. maja - Obilno deževje je povzročilo poplave na vzhodni obali Južnoafriške republike in prisililo več sto ljudi, da so zapustili svoje domove, so v nedeljo sporočile pristojne oblasti. Neposredno niso zabeležili smrtnih žrtev, vendar je voda na nekaterih stavbah v glavnem mestu province KwaZulu-Natal (KZN) Durban povzročila hudo škodo.