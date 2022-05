Motorist izven naselja vozil 189 kilometrov na uro

Velike Lašče, 23. maja - Ribniški policisti so na nevarnem odseku pri Prilesju, na cesti izven naselja, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro, zaznali voznika motornega kolesa, ki je vozil s 189 kilometrov na uro. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenja za vožnjo motornih koles in bodo na sodišče podali obdolžilni predlog.