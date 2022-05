V Kopru neznanec s pirotehničnima sredstvoma poškodoval avtomobil in fasado stavbe

Koper, 23. maja - Koprski policisti so ponoči, okoli 3.30, prejeli več klicev o možni eksploziji na Župančičevi ulici v Kopru. Ugotovili so, je neznani storilec tam odvrgel dve močnejši pirotehnični sredstvi, poškodovan je bil osebni avtomobil in fasada na eni od stavb.