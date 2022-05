V Celju na ogled razstava o razvoju celjskega cestnega kolesarstva

Celje, 24. maja - Na Krekovem trgu v Celju bodo danes odprli pregledno razstavo avtorja in direktorja Zgodovinskega arhiva Celje Boruta Batagelja z naslovom Celjski peloton, ki prikazuje pomembne etape razvoja športno-rekreativnega in tekmovalnega kolesarstva v Celju. Začetki celjskega kolesarstva segajo skoraj 140 let v preteklost mesta.