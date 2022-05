Islamska skupnost v BiH obtožuje Hrvate vmešavanja v notranja vprašanja države

Sarajevo, 23. maja - Poglavar islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini Husein Kavazović je Hrvaško obtožil, da z zahtevo po spremembi volilnega zakona v sosednji državi nadaljuje politike, ki so privedle do "brutalne agresije" na BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V BiH bodo danes znova poskušali zagotoviti sredstva za izvedbo volitev 2. oktobra.