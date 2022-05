Začetek tedna na borzah v Aziji z neenotnimi gibanji

New York/Tokio, 23. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji se prvi dan novega tedna gibljejo neenotno. Medtem ko so spodbudni četrtletni poslovni rezultati japonskih podjetij v Tokiu poskrbeli za rast tečajev, je vzdušje na kitajskih borzah zamorila bojazen, da bosta visoka stopnja inflacije in rast obrestnih mer poslabšali obete za svetovno gospodarstvo.