Tudi 40 točk Dončića premalo za zmago proti Golden Statu

Dallas, 23. maja - Košarkarji Dallas Mavericks po treh tekmah finala zahodne konference severnoameriške lige NBA proti Golden State Warriors v boju na štiri zmage zaostajajo z 0:3. Bojevniki so namreč na krilih 31 točk Stephena Curryja in 27 Andrewa Wigginsa dobili tudi tretjo tekmo; v Teksasu so zmagali s 109:100. Dallasu ni pomagalo niti 40 točk Luke Dončića.