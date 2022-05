ZDA bodo med Bidnovim obiskom Japonske naznanile članice novega trgovinskega sporazuma

Tokio, 23. maja - ZDA bodo danes v času obiska predsednika Josepha Bidna na Japonskem objavile imena držav, ki bodo članice novega trgovinskega sporazuma na območju Indije in Pacifika. Novi Indo-pacifiški gospodarski okvir bo izraz zavezanosti ZDA regiji in poskus uvajanja stabilnosti v trgovini, ki sta jo pretresla pandemija in vojna v Ukrajini.