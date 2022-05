Odbojkarice Vakifbanka evropske prvakinje

Ljubljana, 22. maja - Odbojkarice Vakifbanka so v ljubljanski dvorani Stožice naslovu svetovnih klubskih prvakinj dodale še najbolj cenjeno evropsko lovoriko. V finalu so s 3:1 (-22, -21, 23, -21) premagale branilke naslova, odbojkarice Imoco Conegliana. Vakifbank je tako letos osvojil vseh pet možnih naslov, zanj pa je to tudi peti naslov evropskega prvaka.