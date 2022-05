Izidi ženske rokometne lige

* Izidi, 5. krog: - od 1. do 4. mesta: - petek, 20. maj: Z'dežele - Krim Mercator 27:28 (12:14) - sobota, 21. maj: Mlinotest Ajdovščina - Krka 26:29 (14:15) - lestvica: 1. Krim Mercator 4 4 0 0 851:474 44 (36) 2. Mlinotest Ajdovščina 5 1 0 4 669:590 32 (30) 3. Z'dežele 4 1 0 3 627:499 31 (29) 4. Krka 5 3 0 2 645:634 31 (25) - od 5. do 8. mesta: - sobota, 21. maj: Ptuj - Litija 27:34 (12:18) - ponedeljek, 23. maj: 19.30 Zagorje - Velenje - lestvica: 1. Litija 4 4 0 0 567:592 21 (13) 2. Ptuj 5 2 0 3 573:662 15 (11) 3. Zagorje 4 0 0 4 473:629 13 (13) 4. Velenje 3 2 0 1 528:618 13 (9) - od 9. do 12. mesta: - sreda, 18. maj: Olimpija - Trgo ABV Izola 24:27 (12:14) - prestavljeno: Zelene doline Žalec - Ž.U.R.D. Koper - lestvica: 1. Trgo ABC Izola 4 3 0 1 107:100 6 2. Olimpija 5 2 1 2 143:138 5 3. Ž.U.R.D. Koper 4 1 1 2 113:121 3 4. Zelene doline Žalec 3 1 0 2 93:97 2 - od 13. do 16. mesta: - nedelja, 22. maj: Sava Kranj - Logatec 23:26 (14:16) - lestvica: 1. Zvezda Logatec 5 4 0 1 101:78 8 2. Vrhnika 4 3 0 1 78:56 6 3. Sava Kranj 5 3 0 2 105:90 6 4. Branik Maribor 6 0 0 6 0:60 0