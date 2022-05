Nogometaši Maribora 16. državni prvaki

Ljubljana, 22. maja - Nogometaši Maribora so 16. v zgodovini postali državni prvaki. V zadnjem, 36. krogu Prve lige Telemach so v gosteh premagali Muro s 3:1 (0:1). Tako so sezono končali s 70 točkami oziroma tremi več od Kopra, ki je v Ljubljani pri Bravu igral 0:0 in tako ostal pri enem naslovu.