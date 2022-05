Dele Indije in Bangladeša opustošile najhujše poplave zadnjih let

New Delhi/Daka, 22. maja - Več dni uničujočih poplav in zemeljskih plazov je opustošilo dele Bangladeša in vzhodne Indije. Prizadetih je na milijone ljudi, več deset je mrtvih. V obeh državah so poplave relativno pogoste, a v zadnjih letih spričo globalnega segrevanja postajajo vse hujše in pogostejše. Tokratne so, vsaj za dele Bangladeša, najhujše po skoraj 20 letih.