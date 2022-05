Vse več primerov opičjih koz, tudi na Kanarskih otokih in v Grčiji

Ženeva, 22. maja - Do sobote je bilo v laboratorijih po svetu potrjenih že 92 primerov opičjih koz, še 28 je bilo sumov na to bolezen, navaja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Primeri so bili potrjeni v 12 državah, ki za to bolezen niso endemične. O sumu na bolezen po novem poročajo tudi s Kanarskih otokov in iz Grčije.