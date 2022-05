Barcelona Bayernu za Lewandowskija ponudila 32 milijonov evrov

München, 22. maja - FC Barcelona naj bi münchenskemu Bayernu poslala tudi uradno zahtevo za prestop Poljaka Roberta Lewandowskija. Kot poroča časnik Bild Am Sonntag, Katalonci Bavarcem za prestop ponujajo 32 milijonov evrov. Pred dnevi je španski časnik Sport poročal, da so pri Bayernu znižali zahtevo na okrog 35 do milijonov.