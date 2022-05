Izgredi tudi na grškem pokalu

Atene, 22. maja - O navijaških izgredih po Hrvaški poročajo tudi v Grčiji. Na finalu tamkajšnjega nogometnega pokala med atenskim Panathinaikosom in Paokom iz Soluna je tik pred tekmo na stadionu prišlo do množičnega spopada navijačev obeh moštev, masivne uporabe pirotehnike in napada na policijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.