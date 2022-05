Vreme: Počasi se bo jasnilo

Ljubljana, 22. maja - Danes bo na Primorskem pretežno jasno, predvsem v notranjosti Primorske bo dopoldne pihala šibka burja. Drugod se bo dopoldne počasi jasnilo, možna bo še kakšna ploha. Čez dan bo povečini sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu možna kakšna nevihta, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več dopoldne. Nastala bo kakšna ploha, popoldne ali zvečer tudi nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno, pihal bo jugozahodni veter. V sredo bo dokaj sončno vreme, popoldne bo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Nad Skandinavijo, srednjo Evropo in osrednjim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. Prek Alp in naših krajev valovi nad Balkan oslabljena vremenska motnja, ki na vreme pri nas vpliva s povečano oblačnostjo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dokaj sončno, največ sonca bo ob severnem Jadranu. Popoldne bo predvsem v Alpah nastala kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, največ sonca bo ob severnem Jadranu. Možne bodo kratkotrajne plohe, v Alpah popoldne tudi nevihte.

Biovreme: V nedeljo bo vremenski vpliv za večino ljudi ugoden. V ponedeljek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen.