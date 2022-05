Na Hrvaškem v spopadu med policisti in navijači Hajduka streljanje

Zagreb, 22. maja - Pri hrvaškem avtocestnem počivališču nekje na pol poti med Zagrebom in Karlovcem so navijači nogometnega kluba Hajduk iz Splita v soboto zvečer napadli policiste, ki so jih organizirano spremljali domov s tekme v Zagrebu. Policisti so na napad odgovorili tudi s strelnim orožjem, pri čemer sta bila dva navijača ranjena.