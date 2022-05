Na vzhodu Ukrajine se krepijo ruski napadi, Duda bo nagovoril vrhovno rado

Kijev/Varšava, 22. maja - Poljski predsednik Andrzej Duda bo danes znova obiskal Kijev in tam kot prvi tuji voditelj od februarskega začetka ruske invazije na Ukrajino nagovoril parlament, so ponoči sporočili v Varšavi. Do njegovega obiska prihaja, medtem ko so se ruski napadi na vzhodu in jugu države po padcu Mariupolja občutno okrepili.