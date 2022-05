V Parizu šampanjec tekel v potokih, a ne zaradi zmage nad Metzem

Pariz, 21. maja - Nogometaši PSG so že pred časom odpirali šampanjec po desetem naslovu francoskega prvaka. V zadnjem krogu domačega prvenstva so zanesljivo premagali Metz, bolj kot današnja zmaga s 5:0 pa je njihove privržence razveselila novica, da je Kylian Mbappe podaljšal sodelovanje z razvpitim moštvom iz Pariza do leta 2025.