Kamplov Leipzig do pokalne lovorike

Berlin, 21. maja - Nogometaši Leipziga so nemški pokalni prvaki, potem ko so v finalu v Berlinu po enajstmetrovkah premagali Freiburg. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1:1, pri strelih z bele pike pa so zmagovalci zadeli štirikrat, poraženci pa le dvakrat. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za zmagovalce igral do 69. minute.