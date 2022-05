V Ljubljani danes tudi za odbojkarska naslova v ligi prvakov

Ljubljana, 22. maja - Ljubljanska dvorana Stožice bo danes prizorišče odbojkarskega spektakla, po katerem bosta znana zmagovalca evropske lige prvakov in prvakinj za sezono 2021/22. Najprej se bosta ob 18. uri za naslov pri dekletih merili ekipi Conegliana in Vakifbanka, nato pa se bosta ob 21. uri udarili še moški ekipi Kedzierzyn Kozle in Trentino.