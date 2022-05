Pomurje devetič prvak ženske nogometne lige

Ljubljana, 21. maja - Nogometašice None Pomurja Beltincev so si zagotovile naslov državnih prvakinj, potem ko so v 21. krogu v derbiju z Olimpijo igrale neodločeno 0:0.

Ekipi sta po zadnjem krogu točkovno poravnani, toda v medsebojnih dvobojih je bila v prednosti beltinška zasedba. Tako se je slednja veselila rekordnega devetega naslova, Olimpija, ki je tudi imela svoje priložnosti v izenačenem dvoboju pred 800 gledalci v Beltincih, pa ostaja pri dveh naslovih.

Ob Pomurju in Olimpiji so bili državni prvaki še Krka (osemkrat), Ilirija (štirikrat), Pikapolonica Jarše in Škale Pande (po dvakrat) ter Tesar Ižakovci in Krim (po enkrat).

"Ta sezona je bila resnično težka. Dosti padcev smo imele, menjali so se trenerji. Na koncu se nam je vse povrnilo, povsem zasluženo smo državne prvakinje. Ko je prišel za trenerja Zlatko Gabor, smo si spet povrnile samozavest. Hvala trenerju in strokovnemu štabu, da nas je tako dobro pripravil na zadnjo tekmo," je po tekmi povedala domača kapetanka Špela Kolbl.

"Globok poklon puncam, pokazale so pravo srce in pravo željo. Resnično jim še enkrat čestitam. Meni osebno pa tudi ta naslov veliko pomeni, saj je bila to še edina liga, kjer nisem bil prvak. Vesel sem," pa je dodal Gabor, ki je sicer tretji trener Pomurk v tej sezoni po Sandiju Bauerju in Marjanu Rajbarju.

V gostujočem taboru je kapetanka Manja Rogan poudarila, da bi takšno tekmo morale igrati vsak konec tedna. "Čestitke mojim soigralkam in celotnemu klubu za borbo. Žal nam ni uspelo ... Tri leta smo garali za to. Želeli smo si tega naslova. Tokrat smo bili boljši, žal nismo izkoristili priložnosti, zadnjih 20 minut pa smo povsem prevladovali, a ni šlo."

"Tekma je bila težka, tako smo tudi pričakovali. Tudi zadnja naša medsebojna tekma se je odločila v 90. minuti. Danes smo ob koncu poizkusili vse: tudi s štirimi igralkami v napadu in dodano vrednostjo, pa žal nismo zadeli. Ni kaj, čestitam Pomurkam," pa je povedal trener Olimpije Miki Kondič.

* Izidi, 21. krog: - sobota, 21. maj: Nona Pomurje Beltinci - Olimpija 0:0 - nedelja, 22. maj: 11.00 Krim - Cerklje 11.00 Doxakey - Radomlje 11.00 Primorje Gaia Naturelle - Ljubljana * Lestvica: 1. Nona Pomurje Beltinci 21 19 1 1 166:5 58 2. Olimpija Ljubljana 21 19 1 1 190:14 58 3. Radomlje 20 12 0 8 108:30 36 4. Ljubljana 20 12 0 8 92:50 36 5. Cerklje 20 6 1 13 26:89 19 6. Primorje Gaia Naturelle 20 5 1 14 21:124 16 7. Doxakey 20 5 0 15 26:129 15 8. Krim 20 1 0 19 10:198 3