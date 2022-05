Glasgow, 21. maja - Nogometaši Rangers iz Glasgowa so po tem, ko so izgubili finale evropske lige proti Eintrachtu iz Frankfurta, danes le obogatili svoje vitrine z novim kosom srebrnine. Modri so namreč osvojili škotski pokal, potem ko so v finalu na Hampden Parku po podaljšku z 2:0 premagali Herts.