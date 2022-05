Ženeva, 21. maja - Norvežan Casper Ruud je zmagovalec turnirja serije ATP v Ženevi. Triindvajsetletni Ruud je v današnjem finalu turnirja z nagradnim skladom 597.900 evrov po treh urah in treh minutah premagal deset let starejšega Portugalca Joaa Souso s 7:6 (3), 4:6 in 7:6 (1).