Arso opozarja na nevihte

Ljubljana, 21. maja - Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se bo pozno popoldne in zvečer prek naših krajev pomikala hladna fronta. Predvsem v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji bodo nastajale nevihte, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Možni spremljajoči vremenski pojavi so predvsem nalivi in sunki vetra, opozarjajo na agenciji.