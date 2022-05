Jaklitscheva v Barkovljah z zahvalo za ohranjanje slovenske identitete

Barkovlje, 21. maja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je v petek v Barkovljah udeležila prireditve ob 40. obletnici poimenovanja slovenske osnovne šole po pisatelju Franu Saleškemu Finžgarju in ob 40. obletnici obnovitve tamkajšnjega slovenskega kulturnega društva. Zbranim je čestitala za ohranjanje in krepitev slovenske identitete.