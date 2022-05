V Murski Soboti prihodnji teden mednarodni festival zmajarjev

Murska Sobota, 22. maja - V Murski Soboti prihodnji teden pripravljajo mednarodni festival spuščanja zmajev, IKF Slovenia 2022 Murska Sobota. Pričakujejo več kot 80 zmajarjev iz 22 evropskih držav, Brazilije in Indije in obljubljajo pestro dogajanje ter spremljevalne aktivnosti za vse generacije, so sporočili iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.