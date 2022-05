Pomurje devetič prvak ženske nogometne lige

Ljubljana, 21. maja - Nogometašice None Pomurja Beltincev so si zagotovile naslov državnih prvakinj, potem ko so v 21. krogu v derbiju z Olimpijo igrale neodločeno 0:0.

Ekipi sta po zadnjem krogu točkovno poravnani, toda v medsebojnih dvobojih je bila v prednosti beltinška zasedba. Tako se je slednja veselila rekordnega devetega naslova, Olimpija, ki je tudi imela svoje priložnosti v izenačenem dvoboju pred 800 gledalci v Beltincih, pa ostaja pri dveh naslovih.

Ob Pomurju in Olimpiji so bili državni prvaki še Krka (osemkrat), Ilirija (štirikrat), Pikapolonica Jarše in Škale Pande (po dvakrat) ter Tesar Ižakovci in Krim (po enkrat).

* Izidi, 21. krog: - sobota, 21. maj: Nona Pomurje Beltinci - Olimpija 0:0 - nedelja, 22. maj: 11.00 Krim - Cerklje 11.00 Doxakey - Radomlje 11.00 Primorje Gaia Naturelle - Ljubljana * Lestvica: 1. Nona Pomurje Beltinci 21 19 1 1 166:5 58 2. Olimpija Ljubljana 21 19 1 1 190:14 58 3. Radomlje 20 12 0 8 108:30 36 4. Ljubljana 20 12 0 8 92:50 36 5. Cerklje 20 6 1 13 26:89 19 6. Primorje Gaia Naturelle 20 5 1 14 21:124 16 7. Doxakey 20 5 0 15 26:129 15 8. Krim 20 1 0 19 10:198 3