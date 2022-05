Krško obstalo v 2. SNL, slovo Drave in Brežic

Ljubljana, 21. maja - Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali še zadnje tekme zadnjega, 30. kroga. Potem ko je bilo že pred tem jasno, da je prvo mesto osvojila Gorica, ki se je prebila v prvo ligo, in da bo drugouvrščeni Triglav igral kvalifikacije za popolnitev prvoligaške konkurence, je postalo znano tudi to, da sta iz lige izpadla Brežice in Drava.