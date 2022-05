WHO: V vsaj 12 državah potrjenih več kot 80 primerov opičjih koz

Ženeva, 21. maja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v petek sporočila, da je bilo doslej v vsaj 12 državah potrjenih več kot 80 primerov opičjih koz, trenutno pa preiskuje še 50 domnevnih primerov okužb. Okužbe so bile potrjene v devetih evropskih državah ter v ZDA, Kanadi in Avstraliji, poroča BBC.