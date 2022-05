Michel v BiH o pospešeni integraciji Zahodnega Balkana v EU

Sarajevo, 21. maja - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v petek na obisku v Sarajevu pozval k pospešitvi evropskega povezovanja in integracije Zahodnega Balkana ter izrazil pričakovanje do oblasti BiH, da bodo izpolnile 14 ključnih prednostnih nalog potrebnih za pridobitev statusa kandidatke za vstop v Evropsko unijo, so sporočili iz Evropskega sveta.