Karolina povedla z 2:0 v zmagah, Edmonton izenačil 1:1

New York, 21. maja - Hokejisti Carolina Hurricanes so zmagali tudi na drugi tekmi polfinala vzhodne konference. New York Rangers so premagali z 2:0 ter v polfinalni seriji na štiri zmage povedli z 2:0. V kanadskem polfinalu zahodne konference pa sta ekipi Calgary Flames in Edmonton Oilers izenačeni 1:1 v zmagah. Edmonton je zmagal na drugi tekmi s 5:3.